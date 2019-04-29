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Азар оценил шансы Челси на попадание в Лигу чемпионов

Азар оценил шансы Челси на попадание в Лигу чемпионов
10:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Бельгиец уверен, что "аристократы" будут в топ-4 АПЛ.

Полузащитник Челси Эден Азар подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Англии с Манчестер Юнайтед (1:1).

"Челси должен играть в Лиге чемпионов каждый год. Это один из самых больших клубов в мире, я тоже хочу играть в Лиге чемпионов, и мы будем там играть.

Это хороший день для нас, но могло быть и лучше. Мы приехали сюда, думая о победе. Ничья - не плохой результат для нас, но я думаю, что если бы мы поверили немного больше в себя, мы смогли бы забить еще один мяч. Теперь у нас осталось две игры, мы попытаемся попасть в четверку лучших", - приводит слова Азара Goal.

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Напомним, Манчестер Юнайтед набрал 65 очков и остался на 6-м месте. Челси с 68 очками занимает 4-ю строчку.

Ранее сообщалось, Реал уверен в своем решении подписать Азара.

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Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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