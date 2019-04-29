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ПСЖ нашел замену Тухелю

ПСЖ нашел замену Тухелю
14:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Рафаэль Бенитес может сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ.

«ПСЖ» рассматривает главного тренера «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэля Бенитеса в качестве возможной замены Томаса Тухеля. Накануне парижане потерпели поражение в финале Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, по пенальти — 5:6). «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.

Как сообщает Sunday Mirror, существует вероятность, что бывший наставник «Валенсии» и «Реала» летом сменит немецкого специалиста на посту главного тренера «ПСЖ».

Бенитес в очередной раз смог спасти «Ньюкасл» от вылета в Чемпионшип, но натянутые отношения с владельцем клуба Майком Эшли могут привести к завершению сотрудничества между сторонами.

"Мне нужно все обдумать": Тухель - о поражении ПСЖ в Кубке Франции

Сам Тухель после поражения в финале Кубка Франции заявил, что хочет продолжить тренировать «ПСЖ».

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ПСЖ, Футбол, Рафаэль Бенитес, Новости футбола, Томас Тухель.
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