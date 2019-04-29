ПСЖ нашел замену Тухелю

Новости спорта: Рафаэль Бенитес может сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ.

«ПСЖ» рассматривает главного тренера «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэля Бенитеса в качестве возможной замены Томаса Тухеля. Накануне парижане потерпели поражение в финале Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, по пенальти — 5:6). «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.

Как сообщает Sunday Mirror, существует вероятность, что бывший наставник «Валенсии» и «Реала» летом сменит немецкого специалиста на посту главного тренера «ПСЖ».

Бенитес в очередной раз смог спасти «Ньюкасл» от вылета в Чемпионшип, но натянутые отношения с владельцем клуба Майком Эшли могут привести к завершению сотрудничества между сторонами.

Сам Тухель после поражения в финале Кубка Франции заявил, что хочет продолжить тренировать «ПСЖ».