Форвард Динамо Соль приступил к тренировкам с мячом

Новости спорта: Форвард Динамо Фран Соль продолжает восстанавливаться после травмы.

Испанский форвард Динамо Фран Соль продолжает восстановление после тяжелой травмы, полученной в матче 20-го тура против черниговской Десны.

Фран перешел в Динамо зимой с нидерландского клуба Виллем II, и даже успел забить гол в составе киевлян, но потом был тот злополучный матч в Чернигове, где испанец получил травму плеча, от которой восстанавливается уже второй месяц.

Изначально форвард работал над восстановлением в зале, где делал разные упражнения на укрепления мышц пличевого сустава, но сегодня Фран приступил к работе с мячом на футболом поле. Такой новостью поделился сам форвард, выложив пост в Инстаграм:

"Первые лучи солнца уже выглядывают" - подписал фото Фран. Можно понять, что восстановление форварда идет вполне хорошо, и вскоре мы увидим его на футбольном поле.

Напомним, вчера, 28 апреля Динамо на выезде минимально обыграло ФК Львов.