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Френки де Йонг оценил свои перспективы в Барселоне

Френки де Йонг оценил свои перспективы в Барселоне
23:55 Пн, 29 Апрель 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: 21-летний игрок Аякса этим летом перейдет в стан Барселоны.

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который с лета нынешнего года официально станет футболистом «Барселоны», поделился ожиданиями от предстоящих выступлений за каталонскую команду.

«Я не жду, что сразу стану игроком основного состава «Барселоны». Я поеду с большим желанием и буду много работать с надеждой на то, что смогу пробиться в основу. Моя девушка часто бывает в Барселоне и присматривает дом. Мысли есть, но пока ничего конкретного. Сейчас я учу испанский язык и беру уроки.

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Конечно, мне не будет не хватать «Аякса». Я наслаждался каждым моментом, который проводил тут. Это прекрасный клуб, который развивает молодёжь. Мне очень грустно уходить, но я рад, что стану частью «Барселоны», – цитирует де Йонга Mundo Deportivo.

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ФК Барселона, ФК Аякс, Примера, Френки де Йонг.
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