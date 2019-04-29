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Зинченко может стать лучшим защитником в Кубке Англии

Зинченко может стать лучшим защитником в Кубке Англии
17:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский полузащитник весь сезон очень удачно играет на позиции левого защитника.

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вошел в число лучших защитников Кубка Англии. На официальном Youtube-канале Кубка Англии фанатам предлагается выбрать лучшего из защитников.

Авторы ролика отмечают, что Александр сделал в 3 играх 177 пасов, из которых 92% были точными, а также он создал 5 опасных моментов. Голами и результативными передачами в Кубке Англии Зинченко не отметился.

В нынешнем сезоне в активе Зинченко 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился голом и 5 результативными передачами.

Также в список претендентов вошли: Майки Деметрий («Ньюпорт»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Скотт Данн ("Кристал Пэлас"), Мюррей Уоллес («Миллуолл»), Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон»), Мигель Бритос («Уотфорд») и Шейн Даффи («Брайтон»).

Финал Кубка Англии состоится 18 мая. В нем сыграют «Манчестер Сити» и «Уотфорд».

Зинченко стал одним из лучший футболистов Ман Сити в матче с Бернли

«Манчестер Сити» также борется за чемпионство в АПЛ с «Ливерпулем». «Горожане» опережают «Красных» на 1 очко за 3 тура до финиша. Следующий матч «Манчестер Сити» сыграет против «Лестера» 6 мая, а Ливерпуль сыграет с «Ньюкаслом» 4 мая.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
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