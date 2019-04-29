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Исмаили: Два незабитых пенальти - на моей памяти такое впервые

Исмаили: Два незабитых пенальти - на моей памяти такое впервые
17:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Крайний защитник дончан также пожаловался на погодные условия.

Правый защитник донецкого Шахтера высказался касательно поединка против Мариуполя (1:0), который состоялся в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги.

"Разная игра получилась. У нас было очень много голевых моментов, даже слишком много, а счет в итоге 1:0.

Погода, конечно, сказалась, но сложнее было привыкнуть к сухому полю, что очень усложнило нам игру, ведь мы любим контроль мяча и быстрый футбол, а сухой газон сдерживал мяч и не позволял ему катиться с хорошей скоростью. Надо было адаптироваться к таким условиям как можно быстрее и постараться демонстрировать свою игру.

Два незабитых пенальти в одном матче? На моей памяти такое впервые. Ничего страшного, ведь это тоже часть игры и не всегда все получается. Мы должны работать, чтобы с каждым разом совершенствоваться и в дальнейшем реализовывать моменты. Главное, победили и на шаг приблизились к цели", – рассказал бразилец в интервью официальному сайту клуба.

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Ранее сообщалось, что один из лидеров "горняков" перенес операцию и в этом году может больше не сыграть.

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ФК Шахтер, УПЛ, Исмаили, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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