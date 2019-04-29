Стало известно, почему Бойко пропустил матч со Львовом

Новости спорта: Денис Бойко пропустил матч со "Львовом" из-за простуды.

Удалось узнать причину, по которой футбольный вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко не попал в заявку на вчерашний матч 26-го тура чемпионата Украины со "Львовом" (1:0). Ворота команды защищал Георгий Бущан, а запасным голкипером был Артур Рудько.

Все дело в том, что в конце недели Бойко подхватил простуду, и тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем основного голкипера команды, сообщает Dynamo.kiev.ua.

"С завтрашнего дня Бойко наравне с остальными футболистами "Динамо" приступит к подготовке к следующему матчу чемпионата - против "Александрии". Встреча состоится в ближайшую субботу, 4 мая, в Киеве на НСК "Олимпийский" (начало в 17.00).