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Слова Почеттино перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс

Слова Почеттино перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс
21:35 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Аргентинский специалист ждет незабываемых эмоций от матча против «Аякса».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед первым поединком против «Аякса» в рамках полуфинала Лиги чемпионов отметил, что ожидает неимоверных эмоций от предстоящей игры.

«Мы в полуфинале, ведь были хорошей командой, и будем сильными в дальнейшем. Мы дошли до этой стадии, потому что играли очень достойно, всегда были одной командой. На первом плане всегда были интересы всей команды.

Всегда приходится искать какие-то решения, а у нас количество вариантов очень ограничено. Но уверенность, в любом случае, на высоком уровне. Это будет волшебный вечер. Мы сыграем в полуфинале на своем новом стадионе – никто не мог поверить или представить подобное несколько месяцев назад.

Будет очень трудно. «Аякс» полностью заслужил свое место в полуфинале, и нас ждет чрезвычайно конкурентный матч.

Выход в полуфинал – это следствие высокого класса и, конечно, наличия невероятных игроков в составе. Аякс проводит фантастический розыгрыш. Они ни разу не проиграли в группе, затем прошли «Реал» и «Ювентус».

Аякс заслуживает множества красивых слов. Тренер и игроки делают фантастическую работу. Это немного похоже на наш случай. Никто не верил, что Аякс имеет шанс выйти в полуфинал, но мы здесь, потому что заслужили это.

В таком матче невозможно устать, ты не можешь испытывать недостаток мотивации. Это все в голове. Энергии будет в избытке. Я никогда не играл в полуфиналах Лиги чемпионов. Я открыт для каких-то новых эмоций.

Нас ждут два матча. Завтра мы проведем первый тайм, а второй будет на поле «Аякса». Важно, как мы подойдем к этому матчу, как будем справляться в течение 90 минут, понимая, что впереди еще вторая часть.

У «Аякса» отличный состав, очень хорошие игроки. Мы просмотрели много матчей соперника, но это нормально: нам играть с ними в полуфинале.

Выход в полуфинал – следствие того, что у тебя невероятный состав и невероятные игроки, но тренер тоже вносит свой вклад. Эрик тен Хаг реализует собственные идеи, и, как мне кажется, он делает фантастическую работу. Мне будет очень приятно с ним встретиться».

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Смотреть онлайн матч «Тоттенхэм» – «Аякс» вы сможете на канале Футбол 1.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ЛЧ, Маурисио Почеттино.
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