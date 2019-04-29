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Хедира перенёс операцию

Хедира перенёс операцию
20:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Игрок сборной Германии Сами Хедира перенёс операцию на колене.

Немецкий полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира перенёс операцию на колене. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Футболисту сделали артроскопическую чистку правого колена. Операция была проведена в Германии. Хавбек уже приступил к реабилитации. Сроки восстановления Хедиры не разглашаются, но ранее он сам заявил, что намерен быть готовым к началу следующего сезона.

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32-летний Хедира перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Реала» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в 10 матчах итальянского национального чемпионата (8 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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ФК Ювентус, Серия А, Новости футбола, Сами Хедира.
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