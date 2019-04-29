В Суперкубке Испании будут играть 4 команды

Новости спорта: Уже со следующего сезона Суперкубок страны пройдет в формате Финала четырех.

Федерация футбола Испании утвердила новый формат Суперкубка Испании. В 2020 году турнир будет проходить в январе в формате финала четырех. В нем сыграют чемпион страны, вице-чемпион, обладатель и финалист Кубка Испании.

Уже известен список участников турнира следующего сезона:

«Барселона»

«Атлетико»

«Реал»

«Валенсия»

Если в будущем понадобится добрать состав участников, то в Суперкубке сыграют клубы, занявшие высокие места в чемпионате страны. В первом полуфинале сыграют чемпион Испании и финалист Кубка, во втором – обладатель Кубка и вице-чемпион.

Следующий Суперкубок Испании состоится с 8 по 12 января 2020 года. Скорее всего, его примет Саудовская Аравия.

Также были отменены двойные матчи на всех стадиях Кубка Испании, кроме полуфинала. Клубы из более низших лиг будут проводить поединки дома.