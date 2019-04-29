В Суперкубке Испании будут играть 4 команды

Федерация футбола Испании утвердила новый формат Суперкубка Испании. В 2020 году турнир будет проходить в январе в формате финала четырех. В нем сыграют чемпион страны, вице-чемпион, обладатель и финалист Кубка Испании.
Уже известен список участников турнира следующего сезона:
«Барселона»
«Атлетико»
«Реал»
«Валенсия»
Если в будущем понадобится добрать состав участников, то в Суперкубке сыграют клубы, занявшие высокие места в чемпионате страны. В первом полуфинале сыграют чемпион Испании и финалист Кубка, во втором – обладатель Кубка и вице-чемпион.
Следующий Суперкубок Испании состоится с 8 по 12 января 2020 года. Скорее всего, его примет Саудовская Аравия.
Также были отменены двойные матчи на всех стадиях Кубка Испании, кроме полуфинала. Клубы из более низших лиг будут проводить поединки дома.