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В Суперкубке Испании будут играть 4 команды

В Суперкубке Испании будут играть 4 команды
22:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Уже со следующего сезона Суперкубок страны пройдет в формате Финала четырех.

Федерация футбола Испании утвердила новый формат Суперкубка Испании. В 2020 году турнир будет проходить в январе в формате финала четырех. В нем сыграют чемпион страны, вице-чемпион, обладатель и финалист Кубка Испании.

Уже известен список участников турнира следующего сезона:

«Барселона»

«Атлетико»

«Реал»

«Валенсия»

Если в будущем понадобится добрать состав участников, то в Суперкубке сыграют клубы, занявшие высокие места в чемпионате страны. В первом полуфинале сыграют чемпион Испании и финалист Кубка, во втором – обладатель Кубка и вице-чемпион.

Следующий Суперкубок Испании состоится с 8 по 12 января 2020 года. Скорее всего, его примет Саудовская Аравия.

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Также были отменены двойные матчи на всех стадиях Кубка Испании, кроме полуфинала. Клубы из более низших лиг будут проводить поединки дома.

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Суперкубок Испании, Примера, Кубок Испании, Новости футбола.
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