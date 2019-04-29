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Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019

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Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
21:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В финальном матче Юношеской лиги УЕФА «Порту» обыграл лондонский «Челси».

Встреча состоялась на стадионе «Коловрей» в швейцарском городе Ньон и завершилась победой португальской команды со счётом 3:1.

На 17-й минуте счёт открыл полузащитник «Порту» Фабиу Виейра. Ответный гол был забит на 53-й минуте — его автором стал нападающий лондонского «Челси» Дайшон Редан. Через 2 минуты защитник португальцев Диогу Кейруш вновь вывел «Порту» вперёд в счёте. На 75-й минуте преимущество «Порту» укрепил хавбек Афонсу Соуза.

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Напомним, в полуфинале Юношеской лиги УЕФА «Порту» разгромил сверстников из «Хоффенхайма» со счётом 3:0, а лондонский «Челси» в упорной борьбе обыграл «Барселону» (2:2, 5:4 — по пенальти).

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Челси, ФК Порту, ЛЧ.
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