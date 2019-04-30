Скачать
Вторник, 30.04.2019
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Кличко вспомнил свой бой с Джошуа 29 апреля
Кличко вспомнил свой бой с Джошуа 29 апреля
Хоккей: сборная Украины проиграла Польше на чемпионате мира
Хоккей: сборная Украины проиграла Польше на чемпионате мира
Победителем Лондонского марафона стал кениец Элиуд Кипчоге
Победителем Лондонского марафона стал кениец Элиуд Кипчоге

Пятов признался, что мог перейти в Динамо

Пятов признался, что мог перейти в Динамо
09:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Голкипер сборной Украины рассказал подробности перехода в Шахтер.

Вратарь Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, почему решил перейти из Ворсклы в донецкий клуб. Голкипер выбрал Горняков, а не Динамо, не из-за денег.

«Сыграл на молодежном чемпионате Европы, потом поехал на чемпионат мира в 2006 году. Тогда уже конкретно стоял выбор. Шахтер и Динамо хотели выкупить меня у Ворсклы. У меня был тренер с шахтеровским сердцем [в Ворскле] и я понял, что эта та команда, которая мне нужна».

«Семья не играла роли в моем выборе. Зарплата также не была определяющей, поверьте. Там были условия, которые устраивали, в первую очередь, Ворсклу. Мой выбор в том, что я захотел перейти в Шахтер. Ушел из Ворсклы красиво, помог команде сохранить прописку», — сказал Пятов в интервью программе Физкультура.

Шовковский: Ахметов хотел купить меня в Шахтер

Пятов присоединился к Шахтеру в 2007 году. С того времени вратарь сыграл за Горняков 420 матчей и вместе с клубом 8 раз становился чемпионом Украины, побеждал в Кубке УЕФА и 7 раз выигрывал Кубок Украины.

В нынешнем сезоне 34-летний вратарь провел за Шахтер 34 матча. Следующий поединок дончане проведут 4 апреля против ФК Львов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, Андрей Пятов, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ. Арсенал обыграл Десну
02 Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
03 Слова Почеттино перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс
04 Хоккей: сборная Украины проиграла Польше на чемпионате мира
05 Фуркад и Бё выступят на биатлонном фестивале
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь