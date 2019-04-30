Пятов признался, что мог перейти в Динамо

Новости спорта: Голкипер сборной Украины рассказал подробности перехода в Шахтер.

Вратарь Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, почему решил перейти из Ворсклы в донецкий клуб. Голкипер выбрал Горняков, а не Динамо, не из-за денег.

«Сыграл на молодежном чемпионате Европы, потом поехал на чемпионат мира в 2006 году. Тогда уже конкретно стоял выбор. Шахтер и Динамо хотели выкупить меня у Ворсклы. У меня был тренер с шахтеровским сердцем [в Ворскле] и я понял, что эта та команда, которая мне нужна».

«Семья не играла роли в моем выборе. Зарплата также не была определяющей, поверьте. Там были условия, которые устраивали, в первую очередь, Ворсклу. Мой выбор в том, что я захотел перейти в Шахтер. Ушел из Ворсклы красиво, помог команде сохранить прописку», — сказал Пятов в интервью программе Физкультура.

Пятов присоединился к Шахтеру в 2007 году. С того времени вратарь сыграл за Горняков 420 матчей и вместе с клубом 8 раз становился чемпионом Украины, побеждал в Кубке УЕФА и 7 раз выигрывал Кубок Украины.

В нынешнем сезоне 34-летний вратарь провел за Шахтер 34 матча. Следующий поединок дончане проведут 4 апреля против ФК Львов.