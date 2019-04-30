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Малиновский главный претендент на звание игрока года в Бельгии

Малиновский главный претендент на звание игрока года в Бельгии
09:16 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Шестого мая будут известны результаты голосования.

Профессиональная футбольная лига Бельгии объявила кандидатов на звание игрока года.

Организаторы назвали трех главных претендентов на почетный приз:

Ханс Ванакен ("Брюгге")

Руслан Малиновский ("Генк")

Алехандро Посуэло (экс-игрок "Генка", перешел в "Торонто").

Победители будут объявлены 6 мая на гала-концерте в честь завершения "Jupiler Pro League" сезона 2018/19, сообщает Sporza.be.

Напомним, что "Генк" украинца Малиновского лидирует в чемпионате и имеет отменные шансы завоевать золотые медали турнира.

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Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский, Алехандро Посуэло, Ханс Ванакен.
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