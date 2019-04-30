Малиновский главный претендент на звание игрока года в Бельгии

Профессиональная футбольная лига Бельгии объявила кандидатов на звание игрока года.
Организаторы назвали трех главных претендентов на почетный приз:
Ханс Ванакен ("Брюгге")
Руслан Малиновский ("Генк")
Алехандро Посуэло (экс-игрок "Генка", перешел в "Торонто").
Победители будут объявлены 6 мая на гала-концерте в честь завершения "Jupiler Pro League" сезона 2018/19, сообщает Sporza.be.
Напомним, что "Генк" украинца Малиновского лидирует в чемпионате и имеет отменные шансы завоевать золотые медали турнира.