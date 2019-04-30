Футболист Реала близок к переходу в Аякс

Новости спорта: Полузащитник Реала Мартин Эдегор имеет все шансы остаться в Эредивизи.

Как сообщает De Telegraaf, полузащитник Реала Мартин Эдегор, который текущий сезон проводит в аренде в составе Витесса, близок к тому, чтобы следующий сезон начать в стане Аякса.

По данным источника, норвежский хавбек проведет в Амстердаме целых два сезона без права выкупа. К слову, Аякс хотел выкупить игрока на полноценной основе, но мадридцы не хотят расставаться с игроком.

К Реалу Эдегор присоединился летом 2015-го за 3 млн евро. За "сливочных" футболист выступал в основном в составе молодежных команд, проведя всего 2 поединка в первой команде.

С января 2017-го по лето 2018-го находился в аренде в Херенвене. Перед началом текущего сезона отправился в аренду в Витесс, за который провел 33 матча в текущем сезоне, забив 8 голов и отдав 9 ассистов.