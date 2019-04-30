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Зинченко взорвал сеть зажигательным танцем (Видео)

Зинченко взорвал сеть зажигательным танцем (Видео)
10:13 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Украинский защитник Ман Сити Александр Зинченко продемонстрировал свои танцевальные способности.

"Манчестер Сити" в Международный день танца выложил мастер-класс от украинского легионера "горожан" Александра Зинченко. 22-летний полузащитник, который в "МанСити" превратился в сильного левого защитника, показал всем, кто в Манчестере – король танцпола! Зина зажег так зажег!

Болельщики "Манчестер Сити" в клубном Twitter не сдерживали своих восторженных отзывов по поводу зажигательного танца в исполнении Александра Зинченко.

Зинченко: Этот сезон будет фантастическим, если выиграем АПЛ

Что ему еще нужно сделать, чтобы с ним продлили контракт?

Обожаю Зинченко. Он от всего умеет получать удовольствие

С таким умением танцевать все девушки Манчестера – твои!

Правда, нашлось место и скептическим комментариям. Например, такому: "Танцует Зинченко лучше, чем защищается".

Как сообщалось ранее, украинский легионер "МанСити" поспорит за звание лучшего защитника Кубка Англии. За победу в этой номинации с Александром Зинченко поспорят восемь футболистов, среди которых Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед") и Мигель Бритос ("Уотфорд").

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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