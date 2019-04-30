Зинченко взорвал сеть зажигательным танцем (Видео)

Новости спорта: Украинский защитник Ман Сити Александр Зинченко продемонстрировал свои танцевальные способности.

"Манчестер Сити" в Международный день танца выложил мастер-класс от украинского легионера "горожан" Александра Зинченко. 22-летний полузащитник, который в "МанСити" превратился в сильного левого защитника, показал всем, кто в Манчестере – король танцпола! Зина зажег так зажег!

Болельщики "Манчестер Сити" в клубном Twitter не сдерживали своих восторженных отзывов по поводу зажигательного танца в исполнении Александра Зинченко.

Что ему еще нужно сделать, чтобы с ним продлили контракт?

Обожаю Зинченко. Он от всего умеет получать удовольствие

С таким умением танцевать все девушки Манчестера – твои!

Правда, нашлось место и скептическим комментариям. Например, такому: "Танцует Зинченко лучше, чем защищается".

Как сообщалось ранее, украинский легионер "МанСити" поспорит за звание лучшего защитника Кубка Англии. За победу в этой номинации с Александром Зинченко поспорят восемь футболистов, среди которых Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед") и Мигель Бритос ("Уотфорд").