Украина U-16 разгромила Фиджи на Кубке развития УЕФА

Новости спорта: Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2003 года рождения) в первом матче турнира со счетом 5: 0 обыграла команду Фиджи.

Юношеская сборная Украины победила в стартовом матче Кубка развития УЕФА против Фиджи — 5:0.

Команда Александра Петракова легко справилась с соперниками, забив три гола еще в первом тайме встречи — хет-трик на счету Шостака.

Во втором тайме окончательно увеличили преимущество украинской сборной и довели дело до решающего итога Ляпин и Джулани.

Турнир пройдет в рамках подготовки юношеской сборной к квалификационному раунду Евро-2020 (U-17). В ноябре украинцы сыграют с Португалией, Грузией и Албанией.

Следующий матч Украина U-16 проведет против сборной Израиля 1 мая.