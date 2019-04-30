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Украина U-16 разгромила Фиджи на Кубке развития УЕФА

Украина U-16 разгромила Фиджи на Кубке развития УЕФА
12:47 Сегодня Телеграф ФФУ

Новости спорта: Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2003 года рождения) в первом матче турнира со счетом 5: 0 обыграла команду Фиджи.

Юношеская сборная Украины победила в стартовом матче Кубка развития УЕФА против Фиджи — 5:0.

Команда Александра Петракова легко справилась с соперниками, забив три гола еще в первом тайме встречи — хет-трик на счету Шостака.

Во втором тайме окончательно увеличили преимущество украинской сборной и довели дело до решающего итога Ляпин и Джулани.

Турнир пройдет в рамках подготовки юношеской сборной к квалификационному раунду Евро-2020 (U-17). В ноябре украинцы сыграют с Португалией, Грузией и Албанией.

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Следующий матч Украина U-16 проведет против сборной Израиля 1 мая.

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Сборная Украины, ФФУ, Футбол, Новости футбола.
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