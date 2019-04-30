Назван лучший игрок 26-го тура УПЛ

Новости спорта: Полузащитник Зари Артем Громов признан лучшим в 26-ом туре УПЛ.

Экспертный совет Премьер-лиги Украины выбрал полузащитника Зари Артема Громова лучшим игроком 26-го тура чемпионата, о чем сообщает сайт УПЛ.

Игрок в выездном поединке против Александрии (2:0) забил два гола и позволил Заре добыть важные три очка против третьей команда УПЛ.

Сайт УПЛ отмечает, что решение о выборе Громова лучшим игроком было принято практически единогласным решением.

Громов выступает за Зарю с августа 2017 года, куда перешел из российских Крыльев Советов. Также полузащитник ранее выступал за Ворсклу и киевское Динамо.

В нынешнем сезоне УПЛ Громов сыграл в 20 матчах луганчан во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.