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Назван лучший игрок 26-го тура УПЛ

Назван лучший игрок 26-го тура УПЛ
13:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Полузащитник Зари Артем Громов признан лучшим в 26-ом туре УПЛ.

Экспертный совет Премьер-лиги Украины выбрал полузащитника Зари Артема Громова лучшим игроком 26-го тура чемпионата, о чем сообщает сайт УПЛ.

Игрок в выездном поединке против Александрии (2:0) забил два гола и позволил Заре добыть важные три очка против третьей команда УПЛ.

Сайт УПЛ отмечает, что решение о выборе Громова лучшим игроком было принято практически единогласным решением.

Александрия - Заря: видео обзор матча 

Громов выступает за Зарю с августа 2017 года, куда перешел из российских Крыльев Советов. Также полузащитник ранее выступал за Ворсклу и киевское Динамо.

В нынешнем сезоне УПЛ Громов сыграл в 20 матчах луганчан во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Артем Громов.
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