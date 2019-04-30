Тоттенхэм - Аякс: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Где и когда смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Аяксом?

Во вторник, 30 апреля, на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Аяксом. Время начала матча – 22:00 по Киеву.

Где смотреть матч между Тоттенхэмом и Аяксом? В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1.

В предстоящем матче в составе Тоттенхэма не сыграет Сон Хын Мин, у которого перебор желтых карточек. Также из-за травм на поле вряд ли появятся Эрик Ламела, Харри Кейн, Серж Орье, Мусса Сиссоко и Харри Уинкс.

Что касается Аякса, то здесь повреждения залечивают Нуссаир Мазрауи, Карел Эйтинг и Хассан Банде.