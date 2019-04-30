Арсенал-Киев - Десна: видеообзор матча

Футболисты киевского "Арсенала" обыграли 29 апреля в столице черниговскую "Десну" (2:0) в заключительном матче 26-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.
Мячи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского забили Артур Авагимян (12-я минута) и Павел Ориховский (27).
Арсенал-Киев — Десна 2:0
Голы: Авагимян, 11, Ориховский, 27 (с пенальти)
Арсенал-Киев: Пидкивка — Жичиков, Башлай, Сагуткин, Осман — Домбровский, Ориховский, Липартия (Козак, 79) — Авагимян (Кадимян, 76), Ковпак (Мудрик, 90+1), Калитвинцев.
Десна: Литовка — Слинкин (Волков, 54), Гитченко Имереков, Мостовой — Огиря, Якимив (Люлька, 46) — Д. Фаворов, Филиппов, Картушов — Сергийчук (Хлебас, 78).
Предупреждения: Слинкин, Имереков, Огиря, Филиппов.