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Неймара могут исключить из сборной Бразилии

Неймара могут исключить из сборной Бразилии
14:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бразилец может быть отстранен из-за инцидента с болельщиком.

Нападающий ПСЖ Неймар может быть наказан за инцидент после поражения от Ренна в финале Кубка Франции (2:2, пен. 6:5). Об этом сообщает O Tempo.

Источник утверждает, что главный тренер сборной Бразилии Тите может исключить форварда парижан из состава команды за удар болельщика. Другим возможным вариантом наказания Неймара за его поступок может быть лишение капитанской повязки в сборной.

В прошлом свое место в национальной команде потерял хавбек Ювентуса Дуглас Коста, который плюнул в фаната.

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Ранее сообщалось, что Неймара могут дисквалифицировать на пять матчей за этот инцидент.

Недавно бразилец рассказал, за что ударил болельщика.

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Неймар.
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