Для Суареса матч с Ливерпулем будет особенным

Новости спорта: Игрок Луис Суарес вернется на некогда родной стадион.

В полуфинале Лиги чемпионов игроки «Барселоны» Луис Суарес и Филиппе Коутиньо сыграют против «Ливерпуля», откуда они и перебрались в состав каталонской команды.

«Для меня это будет особенный матч. И буду ждать ответного поединка, когда смогу вернуться на «Энфилд». Это будет прекрасно. Уже пообщался с Джорданом Хендерсоном, и он согласен, что нас ждет великолепное зрелище».

«Думаю, «Ливерпуль» сейчас находится примерно в такой же хорошей форме, что и «Барселона». Мы играем с ними в похожий футбол», - считает Суарес.