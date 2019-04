Роналду купил эксклюзивный и самый дорогой автомобиль

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду дополнит свою коллекцию автомобилей новым Бугатти.

Модель бренда La Voiture Noire, которая была представлена в марте прошлого года на автосалоне в Женеве, уже назвали самой дорогой машиной в мире со стоимостью в 11 миллионов евро. Мощность двигателя автомобиля составляет 1500 лошадиных сил, а его скорость достигает 420 км/ч.

Бугатти создал всего одну такую машину, а единственным владельцем, как сообщается, стал португальский бомбардир.

After a grandiose premiere at the Geneva Motor Show, Bugatti Président Stephan Winkelmann presented ‘La Voiture Noire’ to an exclusive clientele in Dubai. #Bugatti #BugattiDubai #BugattiUAE #AlHabtoorMotors #UAE #Dubai #LaVoitureNoire #Bugatti110Ans #StephanWinkelman pic.twitter.com/Rvm6KkoYLe

— Bugatti (@Bugatti) 1 апреля 2019 г.