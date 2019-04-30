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Роналду купил эксклюзивный и самый дорогой автомобиль

Роналду купил эксклюзивный и самый дорогой автомобиль
20:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Эксклюзивный автомобиль от французской компании стоит 11 миллионов евро.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду дополнит свою коллекцию автомобилей новым Бугатти.

Модель бренда La Voiture Noire, которая была представлена в марте прошлого года на автосалоне в Женеве, уже назвали самой дорогой машиной в мире со стоимостью в 11 миллионов евро. Мощность двигателя автомобиля составляет 1500 лошадиных сил, а его скорость достигает 420 км/ч.

Бугатти создал всего одну такую машину, а единственным владельцем, как сообщается, стал португальский бомбардир.

Французская компания не подтвердила, что La Voiture Noire приобрел Криштиану, однако кто бы ни был владельцем машины, он сможет прокатиться на ней не раньше 2021 года, когда инженеры завершат все работы на гиперкаре.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Новости спорта, ФК Реал Мадрид.
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