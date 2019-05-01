Слова тренера Аякса после победы над Тоттенхэмом в Лиге чемпионов

Новости спорта: Специалист хочет развить успех в ответном матче.

Главный тренер амстердамского Аякса Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против Тоттенхэма (0:1).

"Это был действительно блестящий вечер и блестящий результат. Как минимум, на стартовом отрезке встречи мы полностью владели инициативой, и смогли забить фантастический гол.

Во втором тайме мы значительно меньше владели мячом. Однако, что меня порадовало - ребята бились изо всех сил.

После перерыва могли сыграть и получше. Нужно было чаще владеть мячом, быстрее перемещать его по полю. Наверное, можно было действовать и поспокойнее.

Мы всегда играем в свой футбол. Нужно по максимуму использовать собственные сильные стороны, и я полагаю, что сегодня нам это удалось. Мы делаем так потому, что это доставляет хлопот нашим оппонентам.

Очень жаль, что Давид Нерес не забил второй мяч. И все-таки минимальная победа над Тоттенхэмом на его поле - выдающийся результат. Попробуем развить успех. Надо извлечь урок из этого матча. Мы знаем, что способны сыграть куда лучше на своем поле", - сказал тен Хаг.