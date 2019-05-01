Тоттенхэм - Аякс: слова Почеттино после матча Лиги чемпионов

Новости спорта: Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против амстердамского Аякса.

Главный тренер английского Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против амстердамского Аякса (0:1).

"Первый тайм Тоттенхэм ну никак не может занести себе в актив. Аякс был намного энергичнее нас, и я считаю, что недостаток хороших атак и привел нас к проблемам. Постепенно мы освоились, заиграли лучше. Но вообще-то мы планировали действовать так с самого начала.

Однако не стоит "хоронить" нас раньше времени ведь счет пока лишь 0:1. На просто стоит поверить в себя и выиграть в Нидерландах. Во втором тайме мы диктовали Аяксу свои условия, хотя моментов создали мало", - заявил Почеттино.

Видеообзор матча Тоттенхэм - Аякс можно смотреть у нас на сайте.