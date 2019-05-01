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Барселона - Ливерпуль: слова Клоппа перед матчем Лиги чемпионов

Барселона - Ливерпуль: слова Клоппа перед матчем Лиги чемпионов
09:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Немецкий специалист прокомментировал грядущий матч Ливерпуля против Барселоны на Камп Ноу.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп перед первым полуфиналом Лиги чемпионов с Барселоной отметил, что ничья в первой встрече станет приемлемым результатом. По его словам, в Басрелоне всем приходится очень тяжело.

"Ничья будет не худшим результатом, ведь многие приезжают в Барселону с четким планом, но получают по голове. Быть на этой стадии - прекрасно. Лучше могло бы быть только чемпионство.

Мне нравится, что парни создали такую ситуацию. Два года назад для Ливерпуля было событием просто попасть в Лигу чемпионов, а теперь мы два года подряд в полуфинале", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Аякс обыграл Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов

Матч Барселона - Ливерпуль состоится в среду, 1-го мая. Начало в 22:00.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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