Барселона - Ливерпуль: слова Клоппа перед матчем Лиги чемпионов

Новости спорта: Немецкий специалист прокомментировал грядущий матч Ливерпуля против Барселоны на Камп Ноу.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп перед первым полуфиналом Лиги чемпионов с Барселоной отметил, что ничья в первой встрече станет приемлемым результатом. По его словам, в Басрелоне всем приходится очень тяжело.

"Ничья будет не худшим результатом, ведь многие приезжают в Барселону с четким планом, но получают по голове. Быть на этой стадии - прекрасно. Лучше могло бы быть только чемпионство.

Мне нравится, что парни создали такую ситуацию. Два года назад для Ливерпуля было событием просто попасть в Лигу чемпионов, а теперь мы два года подряд в полуфинале", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Матч Барселона - Ливерпуль состоится в среду, 1-го мая. Начало в 22:00.