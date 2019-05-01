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Барселона - Ливерпуль: слова Вальверде перед матчем Лиги чемпионов

Барселона - Ливерпуль: слова Вальверде перед матчем Лиги чемпионов
09:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Эрнесто Вальверде понимает, что его игрокам придется быть предельно сконцентрированными

Барселона сегодня примет Ливерпуль в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Тренер каталонцев Эрнесто Вальверде понимает, что его игрокам придется быть предельно сконцентрированными.

«Ливерпуль силен, он невероятен в атаке. Красные прессингуют и играют с очень высокой интенсивностью. Боруссия играла подобным образом, и Юрген Клопп привнес это в Ливерпуль», — отметил Вальверде на пресс-конференции.

«Ты не можешь делать ошибки, ты не можешь выключаться: Ливерпуль смертельно опасен, он может уничтожить соперника за 15 минут. И часто он так и делает».

«Здесь вопрос не в физической подготовке, а в психологической. Нужно быть сконцентрированным и готовым к таким всплескам. Против Челси он произошел в первые 15 минут второго тайма (Ливерпуль забил 2 гола и победил 2:0 – прим.). У тебя должен найтись ответ, ты должен справиться с давлением Ливерпуля».

Барселона - Ливерпуль: слова Клоппа перед матчем Лиги чемпионов

В прошлом году Ливерпуль дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл Реалу 1:3. После этого команду пополнили Алиссон, Наби Кейта, Фабиньо и Джердан Шакири.

«В нем можно узнать ту же команду, что была в прошлом году – идеи те же. Не так много игроков поменялись – Алиссон, Наби Кейта, а остальные в целом те же. У них есть опыт важных матчей – прошлогодний финал Лиги чемпионов», — добавил Вальверде.

Ливерпуль славится своей атакой – Мохаммед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане на троих в этом сезоне забили 65 голов и сделали 26 ассистов во всех турнирах.

«Дело не только в тройке нападения – им подносит снаряды вся команда. Они высоко прессингуют, давят защитой, пытаются обокрасть тебя на твоей половине и отдать мяч нападающим, предоставить этой тройке пространство, чтобы навредить тебе. Ливерпуль – очень хорошая команда, это грозный соперник во многих смыслах. Нам придется сыграть очень хорошо», — уверен тренер Барселоны.

Матч Барселона – Ливерпуль начнется сегодня в 22:00. Ответный поединок команды проведут 7 мая.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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