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Среда, 01.05.2019
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Защитник Тоттенхэма Вертонген рассказал о своей травме

Защитник Тоттенхэма Вертонген рассказал о своей травме
10:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Бельгийский защитник сообщил, что потерял сознание, а переломов или сотрясения мозга у него нет

Защитник лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Ян Вертонген сообщил, что избежал серьезной травмы головы в результате столкновения с товарищем по команде Тоби Алдервейрелдом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", но потерял сознание в этом эпизоде.

"Я ничего не сломал, сотрясения мозга нет. Я просто потерял сознание", – приводит Mirror слова бельгийца.

"Тоттенхэм" во вторник проиграл на своем поле "Аяксу" со счетом 0:1. Гол на 15-й минуте забил Донни Ван де Беек. В первом тайме Вертонген в результате столкновения с Алдервейрелдом в борьбе за верховой мяч получил повреждение головы. После небольшой паузы он пытался вернуться в игру, но почувствовал себя плохо был заменен на 39-й минуте.

Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Главный тренер клуба Маурисио Почеттино сообщил, что степень серьезности травмы Вертонгена станет известна позже. "В ближайшие несколько дней мы будем следить за его состоянием", – сказал Почеттино.

Ответная игра пройдет в Амстердаме 8 мая. В другом полуфинале Лиги чемпионов встречаются "Барселона" и "Ливерпуль".

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Ян Вертонген.
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