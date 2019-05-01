Полиция арестовала несколько фанатов Аякса во время матча Лиги чемпионов

Новости спорта: Полиция арестовала девятерых фанатов Аякса за беспорядки на трибунах во время матча Лиги чемпионов.

Девятеро фанатов были арестованы в результате беспорядков во время матча между Тоттенхэмом и Аяксом (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

Городская полиция Лондона сообщила, что четверо фанатов были задержаны до стартового свистка. Они бросали пиротехнику, и это привело к незначительным травмам трех сотрудников полиции.

Еще пять арестов случились непосредственно во время матча.

Аякс выиграл 1:0 благодаря голу Донни ван де Беека на 15-й минуте встречи.

Тоттенхэм играл без травмированного Харри Кейна и дисквалифицированного Сон Хын Мина, а также потерял по ходу игры защитника Яна Вертонгена, но полузащитник Шпор Кристиан Эриксен не считает это оправданием поражению.

Главный тренер команды Маурисио Почеттино уверен, что еще ничего не решено, и Тоттенхэм может отыграться в Амстердаме.

Ответный поединок команды проведут 8 мая.