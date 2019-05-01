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Полиция арестовала несколько фанатов Аякса во время матча Лиги чемпионов

Полиция арестовала несколько фанатов Аякса во время матча Лиги чемпионов
10:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Полиция арестовала девятерых фанатов Аякса за беспорядки на трибунах во время матча Лиги чемпионов.

Девятеро фанатов были арестованы в результате беспорядков во время матча между Тоттенхэмом и Аяксом (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

Городская полиция Лондона сообщила, что четверо фанатов были задержаны до стартового свистка. Они бросали пиротехнику, и это привело к незначительным травмам трех сотрудников полиции.

Еще пять арестов случились непосредственно во время матча.

Аякс выиграл 1:0 благодаря голу Донни ван де Беека на 15-й минуте встречи.

Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Тоттенхэм играл без травмированного Харри Кейна и дисквалифицированного Сон Хын Мина, а также потерял по ходу игры защитника Яна Вертонгена, но полузащитник Шпор Кристиан Эриксен не считает это оправданием поражению.

Главный тренер команды Маурисио Почеттино уверен, что еще ничего не решено, и Тоттенхэм может отыграться в Амстердаме.

Ответный поединок команды проведут 8 мая.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Фанаты Аякса.
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