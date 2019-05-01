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Шахтер интересовался наставником Рединга

Шахтер интересовался наставником Рединга
11:49 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Жозе Гомеш мог оказаться в Украине.

«Шахтер» проявлял интерес к тренеру «Рединга» Жозе Гомешу.

Об этом сообщил аргентинский голкипер «Рединга» Дамиан Мартинес, который в настоящий момент работает в английской команде под руководством Гомеша.

«Жозе Гомеш – отличный менеджер. Я не знал его раньше, но слышал о нем только хорошие отзывы. У него был действительно отличный период в «Риу Аве» и я слышал, что «Шахтер» хотел видеть его у себя».

До «Рединга», который он возглавил в прошлом году, он работал главным тренером в «Риу Аве».

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Ранее сообщалось об интересе к нынешнему тренеру «Шахтера» Паулу Фонсеке со стороны «Ромы».

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ФК Шахтер, ФК Рединг, Футбол, Новости футбола, Жозе Гомеш.
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