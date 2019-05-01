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Среда, 01.05.2019
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Мане опроверг информацию о переходе в Реал

Мане опроверг информацию о переходе в Реал
14:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Один из лидеров Ливерпуля Садио Мане не собирается уходить из клуба.

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал слухи о возможном трансфере в мадридский "Реал". СМИ приписывают интерес к персоне сенегальца именно "королевскому" клубу. The Daily Mail в преддверии поединка "мерсисайдцев" с "Барселоной" приводит слова футболиста:

"Ребята, мне кажется, что вы сами пишете об этом трансфере – мне остается лишь читать это и обсуждать с друзьями, которые тоже листают ленту в Интернете. Уважаю чемпионат Испании, но АПЛ – волшебное соревнование, любой футболист хочет выступать на Туманном Альбионе".

Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов

В текущем сезоне Мане сыграл 45 матчей за свою команду во всех турнирах – на его счету 24 взятия ворот и 5 голевых пасов, контракт игрока с клубом истекает в 2023 году. Ранее Садио отмечал, что хочет стать легендой "Ливерпуля".

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ФК Реал, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Садио Мане.
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