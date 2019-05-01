Мане опроверг информацию о переходе в Реал

Новости спорта: Один из лидеров Ливерпуля Садио Мане не собирается уходить из клуба.

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал слухи о возможном трансфере в мадридский "Реал". СМИ приписывают интерес к персоне сенегальца именно "королевскому" клубу. The Daily Mail в преддверии поединка "мерсисайдцев" с "Барселоной" приводит слова футболиста:

"Ребята, мне кажется, что вы сами пишете об этом трансфере – мне остается лишь читать это и обсуждать с друзьями, которые тоже листают ленту в Интернете. Уважаю чемпионат Испании, но АПЛ – волшебное соревнование, любой футболист хочет выступать на Туманном Альбионе".

В текущем сезоне Мане сыграл 45 матчей за свою команду во всех турнирах – на его счету 24 взятия ворот и 5 голевых пасов, контракт игрока с клубом истекает в 2023 году. Ранее Садио отмечал, что хочет стать легендой "Ливерпуля".