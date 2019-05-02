Гаттузо закроет футболистов Милана на базе клуба на 5 дней

Новости спорта: Футболисты "Милана" не будут покидать базу команды с четверга, 2 мая, до предстоящего матча с "Болоньей".

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо закроет команду на базе до матча 35-го тура итальянской Серии А с "Болоньей", сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, наставник миланского клуба принял такое решение в связи с опозданием полузащитника Тьемуэ Бакайоко на тренировку на час. Таким образом, игроки "Милана" не будут покидать базу команды с четверга, 2 мая, до предстоящего матча с "Болоньей". Данное решение было озвучено команде в присутствии технического директора "Милана" Леонардо. Отмечается, что некоторые футболисты пытались переубедить Гаттузо, однако специалист остался непреклонен. Самого Бакайоко ждёт крупный штраф.

Матч 35-го тура чемпионата Италии "Милан" — "Болонья" состоится 6 мая на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.