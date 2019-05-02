Реал и Бэйл не могут договориться относительно будущего валлийца в команде

Новости спорта: Валлийский вингер Гаретом Бэйл не хочет покидать королевский клуб.

Руководство мадридского Реала не может прийти к соглашению с нападающим Гаретом Бэйлом относительно его будущего в команде, информирует издание Marca.

Главный тренер Зинедин Зидан не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне и намерен отпустить его в летнее трансферное окно. Однако валлийский форвард доволен своим положением в команде и не хочет уходить.

Действующий контракт нападающего с Реалом рассчитан до 2022 года. Ситуацию для "сливочных" усугубляет то, что они пока не получали предложений по 29-летнему игроку, так как многих отпугивает его зарплата в 17 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел 42 поединка, забив 14 голов и совершив 6 ассистов.