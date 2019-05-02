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Четверг, 02.05.2019
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Массовой распродажи в Аяксе не будет

Массовой распродажи в Аяксе не будет
00:01 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Эдвин ван дер Сар заявил, что амстердамский клуб намерен сохранить конкурентоспособность.

Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар заявил, что по окончании сезона клуб не будет массово распродавать своих лидеров. Так, амстердамский клуб желает быть конкурентоспособным в ближайшем будущем.

«История клуба такова, что из Аякса уходили игроки и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х. Зато место в команде получала и получает молодежь, 19-20-летние парни, которые через пару лет будут играть на том же уровне.

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Мы не собираемся продавать сразу семь игроков. Нам нужно убедиться, что мы сможем остаться конкурентоспособными. Так что массовой распродажи не будет», – заявил Эдвин ван дер Сар.

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