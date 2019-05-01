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Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа

Касильясу сделали операцию на сердце

Касильясу сделали операцию на сердце
19:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В Порту подтвердили, что Икер Касильяс перенес сердечный приступ.

В «Порту» подтвердили TVI24, что голкипер команды Икер Касильяс перенёс сердечный приступ, сообщил известный итальянский журналист Танкреди Палмери в своём "твиттере".

В клубе сообщили, что жизни 37-летнего вратаря ничего не угрожает. По информации TVI24, испанцу была сделана операция. Однако из-за хирургического вмешательства футболист может завершить карьеру игрока.

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Касильяс перешёл в «Порту» летом 2015 года из «Реала», в первой команде которого он провёл 16 лет, в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. Его контракт с «драконами» рассчитан до лета 2020 года. По согласованию сторон соглашение может быть продлено ещё на один сезон.

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ФК Порту, Футбол, Икер Касильяс, Новости футбола.
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