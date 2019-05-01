Барселона - Ливерпуль: стартовые составы команд на полуфинал Лиги чемпионов

Новости спорта: Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.