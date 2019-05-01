Барселона - Ливерпуль: стартовые составы команд на полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил оставить на скамейке запасных основных исполнителей Трента-Александера-Арнольда и Джордана Хендерсона, предпочтя выпустить с первых минут Джо Гомеса и Фабиньо.
Барселона: тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Месси, Суарес, Коутиньо
Запасные: Силлессен, Семеду, Артур, Дембеле, Малком, Умтити, Аленья
Ливерпуль: Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах, Вейналдум
Запасные: Миньоле, Ловрен, Фирмино, Хендерсон, Шакири, Ориги, Александер-Арнольд