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Среда, 01.05.2019
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Барселона - Ливерпуль: стартовые составы команд на полуфинал Лиги чемпионов

Барселона - Ливерпуль: стартовые составы команд на полуфинал Лиги чемпионов
21:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил оставить на скамейке запасных основных исполнителей Трента-Александера-Арнольда и Джордана Хендерсона, предпочтя выпустить с первых минут Джо Гомеса и Фабиньо.

Барселона: тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Месси, Суарес, Коутиньо

Запасные: Силлессен, Семеду, Артур, Дембеле, Малком, Умтити, Аленья

Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов

Ливерпуль: Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах, Вейналдум

Запасные: Миньоле, Ловрен, Фирмино, Хендерсон, Шакири, Ориги, Александер-Арнольд

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