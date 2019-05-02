Барселона крупно обыграла Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов

Новости спорта: Завершился первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов Барселона - Ливерпуль.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Ливерпуль". Встреча состоялась на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Барселоны" Луис Суарес, забивший гол с подачи защитника каталонцев Жорди Альбы. На 75-й минуте преимущество хозяев в счёте упрочил форвард Лионель Месси. Через 7 минут аргентинский нападающий оформил дубль.

Барселона 3:0 Ливерпуль

Голы: Суарес 26', Месси 75', 82'

Предупреждения: Лангле 39', Суарес 81', Альба 86' - Фабиньо 81'

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Барселона" пройдёт 7 мая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель данного противостояния сыграет с победителем пары "Тоттенхэм Хотспур" — "Аякс".