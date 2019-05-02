Скачать
Четверг, 02.05.2019
Барселона 3:0 Ливерпуль: события матча (Видео)
Барселона 3:0 Ливерпуль: события матча (Видео)
Джошуа - Руис: бой официально подтвержден
Джошуа - Руис: бой официально подтвержден
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа

Барселона крупно обыграла Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов

Смотрите фото (49)
Барселона крупно обыграла Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов
00:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Завершился первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов Барселона - Ливерпуль.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Ливерпуль". Встреча состоялась на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Барселоны" Луис Суарес, забивший гол с подачи защитника каталонцев Жорди Альбы. На 75-й минуте преимущество хозяев в счёте упрочил форвард Лионель Месси. Через 7 минут аргентинский нападающий оформил дубль.

Барселона 3:0 Ливерпуль: события матча (Видео)

Барселона 3:0 Ливерпуль

Голы: Суарес 26', Месси 75', 82'

Предупреждения: Лангле 39', Суарес 81', Альба 86' - Фабиньо 81'

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Барселона" пройдёт 7 мая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель данного противостояния сыграет с победителем пары "Тоттенхэм Хотспур" — "Аякс".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (49)

Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Футбол, Новости футбола, Барселона - Ливерпуль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россиянин Лебедев заполучил пояс Усика
02 Барселона 3:0 Ливерпуль: события матча (Видео)
03 Реал и Барселона отреагировали на инфаркт Касильяса
04 Ломаченко объяснил, почему Усик не затеряется в хэвивейте
05 Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь