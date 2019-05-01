Барселона 1:0 Ливерпуль: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Сегодня, 1 мая, пятикратные победители главного еврокубка Барселона и Ливерпуль проведут первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19. Игра состоится на стадионе "Камп Ноу", начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу голландская бригада рефери во главе с Бьорном Кейперсом. В прямом эфире в Украине поединок покажет телеканал "Футбол 2". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.
Команды проведут свой 9-й матч в истории. В очном противостоянии на сету Ливерпуля три победы, у Барсы - 2. Ответная игра на "Энфилде" пройдет 7 мая. Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния Аякс/Тоттенхэм, которые вчера сыграли в Англии.
Текстовая онлайн-трансляция матча:
Барселона 1:0 Ливерпуль
Гол: Суарес 26'
26' - Гол! Суарес забивает гол после прострела с левого фланга в исполнении Альбы. Это первый гол уругвайца в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
24' - Замена у Ливерпуля: Хендерсон заменил травмированного Кейта.
23' - Удар Мане с метров 13-и заблокирован.
21' - Кейта потребовалась медицинская помощь после столкновения с Ракитичем.
19' - Вейналдум оказался в офсайде.
18' - Мане заработал перспективный штрафной.
16' - Коутиньо оказался в офсайде.
15' - Коутиньо пробил с линии штрафной - Алиссон на месте.
14' - Месси ворвался в чужую штрафную, Матип сыграл рукой, рефери считает, что игры рукой не было.
10' - Ракитич в центре поля сбивает Мане.
8' - Суарес грубо играет в атаке, досталось Милнеру.
5' - Мане в борьбе с Пике упал в чужой штрафной - арбитр не стал свистеть.
4' - Опасно! Месси проникающей передачей нашел в чужой штрафной Ракитича, хорват мог пробивать, но решил отдать передачу - угловой.
2' - Альба заблокировал удар Салаха из пределов штрафной.
Матч начался!
Мерсисайдцы начали разминаться:
Time to warm up at Camp Nou. #UCL pic.twitter.com/FWCaC1e7DO
— Liverpool FC (@LFC) 1 мая 2019 г.
Сегодня Лионель Месси проведет свой 100-й матч в качестве капитана каталонцев:
#Messi is making his 100th start as Barça captain tonight.
#BarçaLFC pic.twitter.com/5awoK8FUNn
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 мая 2019 г.
Команды прибыли на стадион, все готово к началу матча:
Camp Nou
Players are here!#BarçaLFC pic.twitter.com/maQKPLSMcF
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 мая 2019 г.
#UCL pic.twitter.com/iUDMz1tR0A
— Liverpool FC (@LFC) 1 мая 2019 г.
Стартовые составы команд:
XI Barça
#BarçaLFC
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 мая 2019 г.
Барселона: тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Месси, Суарес, Коутиньо.
Запасные: Силлессен, Семеду, Артур, Дембеле, Малком, Умтити, Аленья.
#UCL TEAM NEWS
Our line-up to face @FCBarcelona…
— Liverpool FC (@LFC) 1 мая 2019 г.
Ливерпуль: Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах, Вейналдум.
Запасные: Миньоле, Ловрен, Фирмино, Хендерсон, Шакири, Ориги, Александер-Арнольд.