Барселона 1:0 Ливерпуль: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Сегодня, 1 мая, пятикратные победители главного еврокубка Барселона и Ливерпуль проведут первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19. Игра состоится на стадионе "Камп Ноу", начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу голландская бригада рефери во главе с Бьорном Кейперсом. В прямом эфире в Украине поединок покажет телеканал "Футбол 2". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Команды проведут свой 9-й матч в истории. В очном противостоянии на сету Ливерпуля три победы, у Барсы - 2. Ответная игра на "Энфилде" пройдет 7 мая. Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния Аякс/Тоттенхэм, которые вчера сыграли в Англии.

Текстовая онлайн-трансляция матча:

Барселона 1:0 Ливерпуль

Гол: Суарес 26'

26' - Гол! Суарес забивает гол после прострела с левого фланга в исполнении Альбы. Это первый гол уругвайца в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

24' - Замена у Ливерпуля: Хендерсон заменил травмированного Кейта.

23' - Удар Мане с метров 13-и заблокирован.

21' - Кейта потребовалась медицинская помощь после столкновения с Ракитичем.

19' - Вейналдум оказался в офсайде.

18' - Мане заработал перспективный штрафной.

16' - Коутиньо оказался в офсайде.

15' - Коутиньо пробил с линии штрафной - Алиссон на месте.

14' - Месси ворвался в чужую штрафную, Матип сыграл рукой, рефери считает, что игры рукой не было.

10' - Ракитич в центре поля сбивает Мане.

8' - Суарес грубо играет в атаке, досталось Милнеру.

5' - Мане в борьбе с Пике упал в чужой штрафной - арбитр не стал свистеть.

4' - Опасно! Месси проникающей передачей нашел в чужой штрафной Ракитича, хорват мог пробивать, но решил отдать передачу - угловой.

2' - Альба заблокировал удар Салаха из пределов штрафной.

Матч начался!

Мерсисайдцы начали разминаться:

