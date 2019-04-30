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Тоттенхэм - Аякс: онлайн-трансляция матча

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Тоттенхэм - Аякс: онлайн-трансляция матча
21:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем онлайн первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс.

30 апреля в Лондоне состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют английский "Тоттенхэм Хотспур" и голландский "Аякс". Встреча пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Прямая трансляция противостояния между английским и голландским клубами пройдет на украинском телеканале "Футбол 1". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Начало встречи в 22:00.

Стартовые составы

«Тоттенхэм»: Уго Льорис – Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес – Виктор Ваньяма, Дэнни Роуз, Киран Триппьер – Деле Алли, Кристиан Эриксен – Лукас Моура, Фернандо Льоренте

Запас: Пауло Гассанига, Кайл Уокер, Хуан Фойт, Бен Дэвис, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Оливер Скипп

«Аякс»: Андре Онана, Николас Тальяфико, Дейли Блинд, Матейс де Лигт, Йоэл Велтман – Френки де Йонг, Лассе Шоне – Давид Нерес, Донни ван де Бек, Хаким Зиеш – Душан Тадич

Запас: Бруну Варела, Лисандро Магальян, Дэйли Синкгравен, Нуссайр Мазрауи, Дани де Вит, Клас-Ян Хунтелар, Каспер Дольберг

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)

Главный арбитр матча - Матеу Лаос (Испания). Помогать ему будут Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар.

На предыдущих стадиях плей-офф "Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" (3:0 и 1:0), а также "Манчестер Сити" (1:0 и 3:4). "Аякс" был сильнее "Реала" (1:2 и 4:1) и "Ювентуса" (1:1 и (2:1).

Потери перед матчем

В предстоящем матче в составе Тоттенхэма не сыграет Сон Хын Мин, у которого перебор желтых карточек. Также из-за травм на поле вряд ли появятся Эрик Ламела, Харри Кейн, Серж Орье, Мусса Сиссоко и Харри Уинкс. Что касается Аякса, то здесь повреждения залечивают Нуссаир Мазрауи, Карел Эйтинг и Хассан Банде.

Тоттенхэм - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино:

"Аякс" полностью заслужил свое место в полуфинале, и нас ждет чрезвычайно конкурентный матч. Это будет волшебный вечер. Мы сыграем в полуфинале на своем новом стадионе — никто не мог поверить или представить подобное несколько месяцев назад. Выход в полуфинал — это следствие высокого класса и, конечно, наличия невероятных игроков в составе. "Аякс" проводит фантастический розыгрыш".

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг:

"Мы хотим продолжать в том же духе. Это фантастика, что Аякс в полуфинале, ведь никто не ожидал от голландского клуба в этом сезоне такого результата, но мы хотим большего. Это девиз нашей команды».

Последние матчи показывают, что Аякс в хорошей форме, и мы знаем это. Если будем играть в нашу собственную игру и достигнем нашего уровня, думаю, что у нас будут хорошие шансы на выход в финал".

Команды подходят к матчу в разном настроении. "Тоттенхэм" проиграл дерби "Вест Хэму", а "Аякс" обыграл "Витесс".

Второй полуфинал Лиги чемпионов Барселона - Ливерпуль состоится в среду, 1 мая. начало в 22:00.

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УЕФА, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Аякс, АПЛ.
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