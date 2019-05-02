Месси поддержал Касильяса

Новости спорта: Лионель Месси пожелал скорейшего выздоровления Икеру Касильясу.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в социальной сети поддержал бывшего футболиста "Реала", а ныне голкипера "Порту" Икера Касильяса после перенесённого тем сердечного приступа.

"Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью поддержать Касильяса и пожелать ему скорейшего восстановления", — написал Месси в "инстаграме".

Напомним, в среду на тренировке "Порту" Касильяс почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.