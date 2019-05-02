Монтеррей выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ (Видео)

Новости спорта: Монтеррей в четвертый раз в истории и впервые с 2013 года выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

В рамках финального двухматчевого противостояния Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Северная Америка) сыграли две команды из Мексики - Монтеррей и УАНЛ Тигрес.

Первый поединок прошел на домашнем стадионе "тигров" - Университарио. Со счетом 0:1 победили тогда гости.

В во второй встрече "полосатые" распечатали ворота на 25 минуте. Тигрес же смогли отыграть лишь один гол, который забил Андре-Пьер Жиньяк. Таким образом, второй поединок завершился ничьей 1:1, а по сумме двух встреч победу одержал Монтеррей со счетом 2:1.

Для "бело-синих" это четвертый трофей ЛЧ в истории. Последний раз они завоевывали его в 2013 году. Отметим, что Тигрес вышел в финал третий раз за последние четыре сезона, но ни разу выиграть не сумел.