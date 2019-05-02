Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Динамо не смогло обыграть Александрию
Динамо не смогло обыграть Александрию
УПЛ. Шахтер разгромил Львов
Шахтер разгромил Львов
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой

Дом игрока Барселоны ограбили во время матча с Ливерпулем

Дом игрока Барселоны ограбили во время матча с Ливерпулем
22:03 Чт, 2 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Злоумышленники были уверены, что здание будет пустовать, пока Артур будет на стадионе.

Полузащитник "Барселоны" Артур Рамос стал жертвой преступников во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0), который состоялся накануне, 1 мая, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Как сообщает AS со ссылкой на Cadena SER, во время игры в дом бразильского футболиста проникли воры. Злоумышленники были уверены, что здание будет пустовать, пока Артур будет на стадионе, но неожиданно встретились с его сестрой. Девушка попыталась помешать преступникам, однако те начали ей угрожать. В ходе инцидента были похищены часы Артура. Его сестра не пострадала.

Барселона - Ливерпуль: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Ранее в ходе нынешнего сезона другие футболисты неоднократно сталкивались с воровством во время матчей. Так, жертвами преступников становились Эсекьель Гарай, Эрик Шупо-Мотинг, Дани Алвес, Кевин-Принс Боатенг и другие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Футбол, Артур, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
03 УПЛ. Шахтер разгромил Львов
04 Промоутер Хирн: Похоже, Лебедев завершит карьеру
05 Хацкевич: Медали уже и так давно повесили на шею команде, которая идет на первом месте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь