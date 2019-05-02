Дом игрока Барселоны ограбили во время матча с Ливерпулем

Новости спорта: Злоумышленники были уверены, что здание будет пустовать, пока Артур будет на стадионе.

Полузащитник "Барселоны" Артур Рамос стал жертвой преступников во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0), который состоялся накануне, 1 мая, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Как сообщает AS со ссылкой на Cadena SER, во время игры в дом бразильского футболиста проникли воры. Злоумышленники были уверены, что здание будет пустовать, пока Артур будет на стадионе, но неожиданно встретились с его сестрой. Девушка попыталась помешать преступникам, однако те начали ей угрожать. В ходе инцидента были похищены часы Артура. Его сестра не пострадала.

Ранее в ходе нынешнего сезона другие футболисты неоднократно сталкивались с воровством во время матчей. Так, жертвами преступников становились Эсекьель Гарай, Эрик Шупо-Мотинг, Дани Алвес, Кевин-Принс Боатенг и другие.