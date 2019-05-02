Арсенал - Валенсия: прогноз букмекеров на полуфинал Лиги Европы

Новости спорта: В четверг, 2-го мая на стадионе Эмирейтс состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между Арсеналом и Валенсией.

Стали известны котировки букмекеров на данную встречу.

Так, букмекерская компания Фаворит Спорт считает, что Арсенал — фаворит этого противостояния. На успех хозяев поля принимают ставки с коэффициентом 1.95, тогда как на победу Валенсии можно поставить за 3.90. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3.55.

Также можно поставить на то, закончится ли хотя бы один из таймов вничью. Если ты считаешь, что так и будет, то можешь рассчитывать на коэффициент 1.51. Если придерживаешься противоположного мнения, можешь увеличить свою ставку в 2.46 раза.

За всю историю команды встречались между собой 5 раз. Две победы на счету «летучих мышей», столько же матчей закончились вничью и 1 раз побеждал Арсенал. Более того, один из ничейных результатов случился в финале Кубка обладателей кубков сезона 1979/1980. Тогда в серии пенальти также победила Валенсия.