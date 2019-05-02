Тоттенхэм воздержится от глобальных трансферов

Английский «Тоттенхэм» не планирует тратить большие деньги на трансферы летом, сообщает издание The Telegraph.
По данным источника, боссы «шпор» вместе с тренером Маурисио Почеттино попытаются сохранить костяк команды и не совершать глобальных трансферов.
Отмечается, что «Тоттенхэм» пополнят максимум 2 или 3 игрока. В последнее зимнее и летнее трансферные окна «шпоры» не приобрели ни одного футболиста.
Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал амстердамский «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Для "шпор" это поражение стало уже 18-м в нынешнем сезоне. Последний раз так много Тоттенхэм проигрывал 10 лет назад, в сезоне 2008/09.