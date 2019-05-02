Тоттенхэм воздержится от глобальных трансферов

Новости спорта: Лондонсикй "Тоттенхэм" за последние два трансферных окна не купил ни одного футболиста, однако достроил стадион.

Английский «Тоттенхэм» не планирует тратить большие деньги на трансферы летом, сообщает издание The Telegraph.

По данным источника, боссы «шпор» вместе с тренером Маурисио Почеттино попытаются сохранить костяк команды и не совершать глобальных трансферов.

Отмечается, что «Тоттенхэм» пополнят максимум 2 или 3 игрока. В последнее зимнее и летнее трансферные окна «шпоры» не приобрели ни одного футболиста.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал амстердамский «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Для "шпор" это поражение стало уже 18-м в нынешнем сезоне. Последний раз так много Тоттенхэм проигрывал 10 лет назад, в сезоне 2008/09.