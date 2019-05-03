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Арсенал дома обыграл Валенсию в первом матче 1\2 Лиги Европы

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Арсенал дома обыграл Валенсию в первом матче 1\2 Лиги Европы
00:04 Пт, 3 Май 2019 Телеграф

Новости спорта: Завершился первый полуфинальный матч Лиги Европы между лондонским Арсеналом и испанской Валенсией.

В первом матче полуфинала Лиги Европы лондонский Арсенал на Эмирейтс не без проблем обыграл испанскую Валенсию со счетом 3:1, сделав серьезную заявку на финал турнира.

После быстрого гола Дьяхаби дублем отметился Ляказетт, а финальную точку в конце матча поставил Обамеянг, который упускал момент за моментом на протяжении всей игры.

Лига Европы. 1\2 финала

Арсенал - Валенсия 3:1

(Диакаби, 11, Ляказетт, 18, 25, Обамеянг, 90)

Лига Европы. Арсенал - Валенсия (3:1): онлайн-трансляция матча

«Арсенал»: Чех – Мустафи, Косельни(Монреаль, 82), Папастатопулос, Колашинац, Джака, Гендузи (58, Торрейро), Мейтленд-Найлз, Озил(Мхитарян, 75), Обамеянг, Лаказетт.

«Валенсия»: Нето – Гайя, Ронкалья, Габриэл, Гарай, Дьяхаби, Гедеш (Гамейро, 71), Парехо, Солер (Васс, 71), Пиччини, Родриго.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Валенсия.
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