Арсенал - Валенсия: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта: Лондонцы принимали Валенсию в первом матче полуфинала Лиги Европы.

В первом полуфинальном матче Лиги Европы Арсенал принимал Валенсию (3:1).

Игра началась под диктовку испанцев, которые смогли выйти вперед уже на 11-й минуте встречи. Диакаби выпрыгнул выше всех в штрафной Арсенала и головой вколотил мяч в сетку.

Арсенал не стал отсиживаться в обороне и большими силами пошли вперед, что и принесло результат. Ляказетт на 18-й минуте замкнул хорошую передачу партнера, а на 26-й и вовсе вывел лондонцев вперед, воспользовавшись ошибкой обороны гостей.

Во втором тайме Валенсия смотрелась неплохо, но точку в матче поставил Обамеянг, который после качественной подачи с фланга замкнул дальнюю штангу.

Итог матча - 3:1.

Вашему вниманию обзор матча:

Арсенал - Валенсия 3:1

Голы: Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 — Диакаби, 11

Арсенал: Чех — Папастатопулос, Косельни (Монреаль, 82), Мустафи — Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Торрейра, 58), Джака, Колашинац — Озил (Мхитарян, 75) — Обамеянг, Ляказетт

Валенсия: Нето — Паулиста, Гарай, Диакаби, Ронкалья — Пиччини, Солер (Васс, 71), Парехо, Гайя — Гедеш (Гамейро, 71), Родриго (Мина, 88)