Дель Боске: Месси мог играть за сборную Испании

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Экс-тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал о том, что форвард сборной Аргенитины и каталонской Барселоны Лионель Месси мог играть за сборную Испании.

"Еще давно мы предлагали Месси усилить сборную Испании. Федерация прилагала все усилия и много раз пыталась его уговорить но Лионель раз за разом отказывался.

Он действительно патриот своей страны. Если бы Месси выступал за нашу команду, это сильно улучшило положение сборной Испании. Месси есть Месси, он такой единственный. Я не знаю, выиграли ли бы мы больше турниров, однако я точно уверен, что мы бы не пострадали, а только проиобрели.

Если говорить о мечтах, я бы очень хотел поработать с Лео в сборной Испании. Мне повезло поработать с большим количеством потрясающих игроков, но Месси не хуже их или даже лучше", – сказал Дель Боске в программе Super Deportivo на Radio Villa Trinidad.

Напомним, ранее сообщалось, что французский клуб потроллил Месси после его 600-го гола за Барселону.