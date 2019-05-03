Одноклубник Зинченко хочет продолжить карьеру в Испании

Новости спорта: Аргентинец Николас Отаменди готов покинуть Манчестер ради постоянного места в основе.

Защитник Манчестер Сити Николас Отаменди летом может стать игроком Атлетико, сообщает AS.

По информации издания, спортивный директор Матрасников Андреа Берта уже начал переговоры с агентом Отаменди Жорже Мендешем.

Аргентинец счастлив в своем нынешнем клубе, но готов покинуть его ради постоянной игровой практики, которой не получает на Этихаде.

В марте Атлетико за 80 миллионов евро отпустил в Баварию защитника Лукаса Эрнандеса, другой центрбек команды Диего Годин близок к переходу в Интер.

В нынешнем сезоне Отаменди принял участие в 32 матчах Сити, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

Атлетико занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В субботу, 4 мая, подопечные Диего Симеоне сыграют против Эспаньола.