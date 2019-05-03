Гол в стиле Ибрагимовича от Ингульца (Видео)

Новости спорта: Футбольный клуб "Ингулец" в матче Первой лиги на своем поле разгромил "Сумы".

Команда из села Петрово забила в ворота соперников сразу шесть голов. Один из них получился удивительно зрелищным.

В первом тайме в ворота "Сум" отличился Александр Акименко.

Нападающему удался гол в стиле "удар скорпиона" – пяткой в падении через себя. Вратарь соперников не ожидал такого удара, и пропустил гол.

Во втором тайме Акименко отличился еще раз. А "Ингулец" в итоге победил 6:0. Также за команду хет-триком отметился Дмитрий Сула, и еще один гол на счету Ильи Коваленко.

Видеообзор матча "Ингулец" – "Сумы"