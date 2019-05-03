Абрамович не намерен продавать Челси

Новости спорта: Бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб

Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports.

По информации издания, Абрамович не общался с потенциальными покупателями и в настоящий момент не рассматривает возможность расставания с синими.

Ранее сообщалось, что самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф хочет выкупить «Челси» у российского бизнесмена.

Напомним, ранее у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы, из-за чего было решено приостановить проект нового стадиона «Челси». Также недавно стало известно, что владелец лондонцев впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на домашнем стадионе команды «Стэмфорд Бридж» до начала нынешнего сезона. В связи с отсутствием Абрамовича делами клуба занимается директор Марина Грановская.