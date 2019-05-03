Мудрик: Если бы не футбол, то мог бы стать фокусником

Новости спорта: Михаил Мудрик ответил на отвлеченные от футбола вопросы.

Полузащитник Арсенала-Киев Михаил Мудрик ответил на ряд вопросов о повседневной жизни. В частности, игрок рассказал о занятиях танцами и признался, что мог бы быть фокусником.

«Да, я на протяжении двух лет занимался танцами. Это было условием моей мамы - нужно было ходить на танцы, чтобы заниматься футболом. Что-то станцевать после забитого гола? В будущем что-то станцую, когда забью.

Кем бы я стал, если бы не футбол? Может, фокусником», - признался Мудрик.

На вопрос о личной жизни футболист ответил коротко и ясно.

«Мое сердце свободно», - сказал игрок.

На счету игрока 13 матчей и одна голевая передача в нынешнем сезоне. Напомним также, что в Арсенале Мудрик выступает на правах аренды, а контрактом связан с Шахтером.